В МИД Сирии заявили, что Дамаск, Москва и Тегеран поддерживают «астанинский» процесс

Астана, , 14:16 — REGNUM Сирия, Россия и Иран поддерживают «астанинский» процесс и стремятся к укреплению стабильности и безопасности в регионе. Об этом 23 ноября заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

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«Сирийская Арабская Республика в сотрудничестве с Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран всеми силами стремится поддерживать этот («астанинский») формат в реализации национальных интересов Сирии, укреплении стабильности в САР, мира и безопасности в регионе», — сказал он на итоговой пресс-конференции.

Переговоры «астанинского» формата проходили в Астане 22–23 ноября. Участие принимали делегации стран-гарантов процесса (Россия, Турция, Иран), а также представители ООН и правительства и оппозиции Сирии.