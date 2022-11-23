Киев, 23 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На территории бывш. УССР прозвучали взрывы, сообщают 23 ноября киевские СМИ, а также пользователи социальных сетей.

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Так, поступила информация о взрывах в Николаевской области возле города Очаков, также о прилётах рассказали в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде областей бывш. УССР работают сирены воздушной тревоги, оповещение работает и в Киеве.