Киев, 23 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В захваченных режимом Киева Николаевской и Днепропетровской областях на территории б. УССР прогремели взрывы. Об этом 23 ноября сообщает ряд прокиевских телеграм-каналов.

U.S. Air Force Взрыв

Также утверждается, что в 12:40 мск якобы было совершено десять ракетных пусков с российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим воздушной тревоги был объявлен на территории Киева.