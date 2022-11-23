Степанакерт, 23 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 23 ноября отправил в отставку девятерых министров. Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы Арцаха.

Facebook.com/ArayikHarutyunian Араик Арутюнян

В один день в отставку были отправлены министры здравоохранения, сельского хозяйства, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, юстиции, иностранных дел, градостроительства, финансов и экономики, а также министра образования, науки, культуры и спорта.

Временное исполнение обязанностей возложено на отправленных в отставку министров или на их заместителей.

Напомним, государственным министром Нагорного Карабаха, что соответствует должности премьер-министра, 4 ноября был назначен отказавшийся от российского гражданства миллиардер Рубен Варданян. Он уже заявил, что его работа будет направлена на формирование субъектности Арцаха, повышение эффективности госуправления, развитие экономики, инфраструктуры, а также на решение проблем с безопасностью.