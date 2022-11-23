Правящая и оппозиционная партии в Южной Корее договорились провести расследование давки в Сеуле

Сеул, , 14:17 — REGNUM 23 ноября лидеры правящей в Южной Корее партии «Сила народа» и крупнейшей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» договорились провести парламентское расследование смертельной давки, произошедшей в конце октября в сеульском районе Итхэвон. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 45-дневное расследование начнётся после того, как Национальное собрание (парламент) примет бюджет страны на 2023 финансовый год.

Известно, что ранее правящая партия соглашалась провести расследование только в том случае, если продолжающееся полицейское расследование окажется безрезультатным.

В соответствии с достигнутой договорённостью, будет сформирован специальный парламентский комитет, в который войдут 18 человек, включая девять представителей Демократической партии «Тобуро», семь представителей партии «Сила народа» и двух представителей других оппозиционных партий.

Напомним, что в результате массовой давки, произошедшей 29 октября в сеульском районе Итхэвон, погибли 158 человек.