* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Fox News сообщил о возвращении ИГИЛ* и «Аль-Каида»* в Афганистан

Вашингтон, , 14:08 — REGNUM ИГИЛ* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

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«Аль-Каида»* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Хотя по соглашению в Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что Афганистан не станет убежищем для террористических группировок, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись в Афганистан, сообщает Fox News.

Fox News цитирует американских официальных лиц, заявивших, что эти две группировки планируют нападение на Америку и её союзников.

Утверждается, что за 15 месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эти две группировки вернулись в Афганистан.

Глава ФБР заявил, что эти террористические организации действуют в Афганистане, и это «реальность Афганистана».

Fox News со ссылкой на бывшего члена Палаты представителей Афганистана Нахида Фарида уточнил, что в Афганистане действуют 4,5 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хайбатулла Ализай, последний начальник штаба афганской армии, также заявил, что Абдулла бен Ладен, сын бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, побывал в афганских провинциях Газни и Гильменд.

Отметим, что при этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно заявляют, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не имеет физического присутствия» в Афганистане.