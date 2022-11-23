Fox News: ИГИЛ* и «Аль-Каида»* вернулись в Афганистан
Fox News сообщил о возвращении ИГИЛ* и «Аль-Каида»* в Афганистан
Вашингтон, 23 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. ИГИЛ* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ
«Аль-Каида»* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ
Хотя по соглашению в Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что Афганистан не станет убежищем для террористических группировок, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись в Афганистан, сообщает Fox News.
Fox News цитирует американских официальных лиц, заявивших, что эти две группировки планируют нападение на Америку и её союзников.
Утверждается, что за 15 месяцев правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эти две группировки вернулись в Афганистан.
Глава ФБР заявил, что эти террористические организации действуют в Афганистане и это «реальность Афганистана».
Fox News со ссылкой на бывшего члена палаты представителей Афганистана Нахида Фарида уточнил, что в Афганистане действуют 4,5 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Хайбатулла Ализай, последний начальник штаба афганской армии, также заявил, что Абдулла бен Ладен, сын бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, побывал в афганских провинциях Газни и Гильменд.
Отметим, что при этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно заявляют, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не имеет физического присутствия» в Афганистане.