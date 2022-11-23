Доцент Кузнецов перечислил главные причины рекордного падения курса биткоина

Москва, , 14:08 — REGNUM Суммарные убытки инвесторов после падение курса биткоина до $15,7 тысячи достигли почти $2 миллиардов. Причиной этого послужило несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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«Рассуждения приведенные ниже справедливы для классических криптовалют, примером которой является биткоин, и совсем не применимы для так называемых «стейблкоинов» или «криптовалют центральных банков».

1. Классические криптовалюты волатильны сами по себе

Не имея под собой надежного обеспечения (в виде материальных активов или сильного государственного лобби) стоимость криптовалют основывается с одной стороны на вере их пользователей в их надежности и востребованности, а с другой — на анархической идее сопротивления тотальному контролю государств и традиционных финансовых институтов.

Но это всё крайне ненадежные основания для того, чтобы обеспечить стабильный рыночный курс. В итоге большинство классических криптовалют имеют один общий недостаток — их цена оказывается очень волатильна (то есть подвержена резким и значительным колебаниям).

Так, по оценкам аналитиков, на пике 2021 года суммарная капитализация рынка всех криптовалют превышала 3 триллиона долларов США, однако к сентябрю 2022 года в следствие системного кризиса капитализация сократилась практически в три раза до 1 триллиона долларов США, а к ноябрю — до 740 миллиардов долларов США.

Таким образом совокупно падение составило более 75%. Для сравнения волатильность (колебание цены) золота за этот период находилось на уровне 15%.

Это привело к сильному разочарованию в криптовалютах как в финансовых инструментах (особенно для долгосрочных инвестиций). Появился даже специальный термин — «криптозима» обозначающий сильное общее снижение интереса к криптовалютам. И, как следствие, снижение их курса.

2. Идея саморегулируемости пока не оправдывается

Отказавшись от контроля со стороны государственных регуляторов криптовалютный мир стал создавать свои собственные системы контроля и противодействия мошенничеству. Увы, но пока еще решение этой проблемы крайне далеко от успеха.

В ноябре 2022 года подал заявление о банкротстве криптовалютный гигант FTX Group (включающий криптобиржу FTX и ряд аффилированных с ней юрлиц). Согласно данным The Wall Street Journal незадолго до этого финансовая оценка активов компании достигала 32 миллиардов долларов США.

В ходе предварительного расследования было установлено, что основатель FTX Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 миллиардов долларов США из клиентских депозитов биржи в свою компанию Alameda Research, а свыше 2 миллиарда долларов США клиентских средств вообще пропали без следа. Долги компании FTX только перед 50 крупнейшими ее кредиторами превысили 3 миллиарда долларов США.

Как это, увы, часто бывает в мировых финансах, крах гиганта вызвал за собой цепную реакцию. Так криптоброкер Genesis, потерявший в FTX более 175 миллионов долларов был вынужден приостановить выплаты своим клиентам.

Недавно Bloomberg сообщил о возможном банкротстве компании. При этом сам Genesis является участником большого числа других криптопроектов, что, несомненно, негативно отразится и на их бизнесе.

Таким образом, идея, лежащая в основе классических криптовалют, когда они представляются как полностью анонимные и независимые от государств и правительств саморегулируемые финансовые системы, играет сегодня с их адептами злую шутку. Этот случай уже не первый в истории криптоэкономики и, скорее всего, что и не последний.

Тем не менее, криптовалюты — это единственный инструмент, который может обеспечить свободу платежей и перемещения капитала в сегодняшних условиях глобальных ограничений. А это значит, что они все равно будут продолжать свое развитие, и возможно когда-то станут, наравне с привычными нам формами наличных и безналичных денег, частью повседневной жизни каждого из нас», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы за день (18 ноября) потеряли почти $2 млрд на инвестициях в биткоин. Это четвертое в истории криптовалют значение по сумме зафиксированных убытков за день

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