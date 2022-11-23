В Госдуме предложили учредить день памяти жертв коронавируса
Депутат Госдумы Леонов предложил учредить день памяти жертв коронавируса
Москва,
23 ноября 2022, 14:06 — REGNUM Учредить памятную дату — День памяти жертв пандемии коронавируса предложил депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Коронавирус
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Предлагаю учредить день памяти жертв пандемии коронавируса», — заявил Леонов.
Он обратил внимание на большое число умерших от COVID-19 в России. Жертвой пандемии стал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
История вопроса
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.