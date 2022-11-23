Москва, 23 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Учредить памятную дату — День памяти жертв пандемии коронавируса предложил депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Предлагаю учредить день памяти жертв пандемии коронавируса», — заявил Леонов.

Он обратил внимание на большое число умерших от COVID-19 в России. Жертвой пандемии стал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.