В Госдуме предложили учредить день памяти жертв коронавируса
Депутат Госдумы Леонов предложил учредить день памяти жертв коронавируса
Москва, 23 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Учредить памятную дату — День памяти жертв пандемии коронавируса предложил депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«Предлагаю учредить день памяти жертв пандемии коронавируса», — заявил Леонов.
Он обратил внимание на большое число умерших от COVID-19 в России. Жертвой пандемии стал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.