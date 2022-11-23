Киев, 23 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на территории Киева. Об этом 23 ноября сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Всех просим срочно последовать в укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что бойцы чеченского полка «Север» провели успешную спецоперацию на Херсонском направлении. Потери ВСУ составили около 200 человек живой силы и несколько единиц транспортных средств.