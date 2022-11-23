Анкара, 23 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его встреча с сирийским лидером Башаром Асадом возможна. Об этом 23 ноября сообщает телеканал CNN Türk.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

На вопрос о возможности встречи с Асадом, Эрдоган ответил: «Возможно. В политике не бывает обид и недовольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что Эрдоган должен провести встречу с Асадом.