Москва, , 14:03 — REGNUM В 2022 году Министерство экономического развития РФ провело два этапа субсидирования МСП, которые разместили на бирже свои облигации и выплатили их владельцам купонный доход. В октябре–ноябре компенсацию части своих затрат получили 5 компаний на сумму более 235 млн рублей. В общей сложности в нынешнем году субсидии по размещению облигаций на бирже получили 23 компании малого и среднего бизнеса.

«Этот инструмент показывает свою высокую востребованность в текущих условиях и дает возможность компаниям привлечь на создание или модернизацию производства, а также на другие направления бизнеса крупные суммы более 50 миллионов рублей. Программа действует с 2019 года. За это время общий объем субсидий эмитентам превысил 660 млн рублей, из них более 386 млн рублей только за 2022 год», — пояснила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Для получения субсидии предприятия должны соответствовать ряду условий — обязательно находиться в реестре субъектов МСП, не входить в группу компаний с крупными предприятиями, не иметь налоговой задолженности, подтвердить успешное размещение на бирже ценных бумаг, не представляющих рисков для инвесторов и тд. Субсидию не могут получить микрофинансовые организации или лизинговые компании.

Полученные субсидии МСП могут инвестировать в развитие бизнеса. Например, компания «Ламбумиз», специализирующаяся на производстве картонной и гибкой упаковки для молочной продукции, направила полученные средства на приобретение оборудования и расширение производства. «Спрос российских производителей продуктов питания на упаковку в связи с уходом иностранных компаний значительно вырос. Мы полностью российская компания и активно включились в процесс импортозамещения. Субсидии и другие полученные на льготных условиях средства позволили нам более чем вдвое нарастить производство в текущем году», — пояснил заместитель директора предприятия Сергей Кальсин.

Субсидия предоставляется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».