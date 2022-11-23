Более 1000 проектов развивают молодые предприниматели при помощи программы Минэкономразвития

Москва, , 14:00 — REGNUM В регионах России продолжается выдача грантов предпринимателям в возрасте до 25 лет на создание или развитие своего дела.

«Грантовая программа открывает двери в предпринимательство тем, кому наиболее сложно запустить свой бизнес самостоятельно — это социальные и молодые предприниматели, чьи предприятия принесут наибольший социальный эффект. В этом году Минэкономразвития России уже выдало им более 2 500 грантов на сумму около 1 млрд рублей, из них более 1 000 грантов молодежи до 25-ти лет. Для сравнения — в прошлом году было выдано 2 298 грантов на сумму менее 1 млрд рублей», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Она отметила, что на 1 ноября различными мерами поддержано более 7 000 молодых и социальных предпринимателей

Расширение поддержки молодых предпринимателей потребовало от субъектов РФ внесения изменений в региональное законодательство. Этот процесс в регионах занял разное время. Поэтому в ряде субъектов конкурсные процедуры по грантам еще продолжаются и будут завершены до конца текущего года. Лидерами по выдачам на данный момент являются Московской область, Республика Башкортостан и Нижегородская область.

«В Подмосковье создан и эффективно работает перечень мер поддержки МСП, одной из которых являются гранты для молодых предпринимателей. В 2022 году победителями конкурса стали около 70 представителей бизнеса до 25 лет. Объем предоставленной поддержки — 32,8 млн рублей», — заявила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она пояснила, что наибольшее количество проектов победителей связано с производственной деятельностью, в том числе изготовлением одежды и мебели, здравоохранением, спортом и социальными услугами, торговлей.

При помощи полученных грантов молодые предприниматели развивают проекты в различных сферах. Так, компания «Волгоградский производственный центр» занимается поставкой систем автоматики для нефтегазовой промышленности. Средства гранта предприниматели направили на приобретение программного обеспечения, ремонт помещения. В планах предприятия открыть еще одну производственную площадку и филиал в другом регионе. Другой получатель — компания «Клубничная деревня» — на средства гранта приобретает оборудование, чтобы нарастить собственное производство по выращиванию ягод и изготовлению пастилы.

Максимальный размер гранта составляет 500 тысяч рублей, для регионов Арктической зоны — до 1 млн рублей. Эти средства молодые предприниматели могут потратить на приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья, оплатить аренду, первый взнос по франшизе, продвижение проекта в СМИ и тд.

Грантовая поддержка молодых предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».