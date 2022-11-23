Астана, 23 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Власти Турции и Сирии намерены продолжать переговоры по вопросам безопасности, заявил 23 ноября помощник главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи, возглавляющий иранскую делегацию на переговорах по Сирии в Астане.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

По его словам, после саммита России, Турции и Ирана в Тегеране в июле текущего года начались переговоры по вопросам безопасности между Турцией и Сирией.

«К счастью, до сих пор они шли хорошо и продолжатся в будущем», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров по Сирии в Астане.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции продолжили 23 ноября обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов «Сирийских демократических сил».

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