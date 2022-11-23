Польша разъяснила партнёрам по НАТО и ЕС, почему требует от Германии выплаты

Варшава, , 14:07 — REGNUM Примерно 50 государствам Польша направила ноту с разъяснением своих прав на получение репараций от ФРГ. Об этом заместитель польского министра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил 23 ноября журналистам.

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что в Варшаве до сих пор не получили ответа на официальную ноту о репарациях, направленную 3 октября в МИД Германии. Поэтому польская сторона проинформирует международных партнёров о юридических, практических и моральных основаниях основаниях для направления этой ноты.

«Нота направлена в примерно 50 стран Европейского союза, НАТО, а также Совета Европы», — пояснил Мулярчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти заявили, что Германия должна выплатить 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за причинённый стране ущерб в годы Второй мировой войны. По линии МИД Берлину была направлена соответствующая нота.

В правительстве Германии не раз заявляли о том, что выплат Польше не будет. Достаточно крупные репарации выплачены ранее, и нет оснований для пересмотра отказа Польши от репараций в 1953 году.

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