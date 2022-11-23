Варшава, 23 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Примерно 50 государствам Польша направила ноту с разъяснением своих прав на получение репараций от ФРГ. Об этом заместитель польского министра иностранных дел, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик сообщил 23 ноября журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

Он отметил, что в Варшаве до сих пор не получили ответа на официальную ноту о репарациях, направленную 3 октября в МИД Германии. Поэтому польская сторона проинформирует международных партнёров о юридических, практических и моральных основаниях для направления этой ноты.

«Нота направлена в примерно 50 стран Европейского союза, НАТО, а также Совета Европы», — пояснил Мулярчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти заявили, что Германия должна выплатить 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за причинённый стране ущерб в годы Второй мировой войны. По линии МИД Берлину была направлена соответствующая нота.

В правительстве Германии не раз заявляли о том, что выплат Польше не будет. Достаточно крупные репарации выплачены ранее, и нет оснований для пересмотра отказа Польши от репараций в 1953 году.

Читайте также: Сенату Польши не хватило воли на резолюцию о немецких репарациях