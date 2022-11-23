Берлин, 23 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На севере Германии ожидается запуск первых терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ), заявил 23 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Канцлер рассказал о масштабной реформе энергетического сектора. По его словам, первые терминалы по приёму СПГ будут введены в эксплуатацию на севере страны уже «через несколько недель».

Шольц заверил, что Германия к концу 2023 года полностью перестанет зависеть от поставок российского газа. По его словам, газохранилища в ФРГ полностью заполнены, возобновят работу угольные электростанции.