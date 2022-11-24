Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», граждане РФ получают новое жильё взамен аварийного

Москва, , 08:36 — REGNUM Жителей российских регионов продолжают переселять из аварийных домов в новые комфортабельные квартиры. Только за октябрь 2022 года, благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», новоселье в России отпраздновали 11,6 тыс. человек.

Жильё Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года, завершена в девяти субъектах Российской Федерации: Карачаево-Черкессии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях, а также в городах федерального значения Санкт-Петербурге и Севастополе.

«Сегодня в стране особое внимание уделяется повышению качества жизни граждан: ведется масштабное жилищное строительство, возводятся новые районы, в которых предусмотрено все необходимое для комфортного проживания, благоустраиваются общественные пространства. Важная составляющая этой работы — переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время с участием средств Фонда ЖКХ в регионах расселяются многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года.

Данная программа имеет высокую социальную значимость, ведь зачастую это жилье попросту опасно для жизни людей. И выполнить ее нужно как можно быстрее. Соответствующая задача была поставлена президентом РФ. В настоящее время более 65 регионов приняли решение о досрочном завершении программных мероприятий, девять из них — уже достигли показателей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Среди них Карачаево-Черкесская Республика, где жителей таких домов переселили еще в 2020 году.

При этом работа по ликвидации аварийного жилья не завершена: до 31 декабря 2021 года на территории региона было выявлено 40 аварийных многоквартирных, где проживают 1,15 тыс. человек. Общая площадь жилых помещений в них составляет 15,66 тыс. кв. м. Для их расселения планируется направить финансовую поддержку из средств федерального бюджета», — подчеркнул директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин.

В Ульяновской области нарастающим итогом переселены 2 245 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 33,08 тыс. кв. м. В том числе, в 2022 году ликвидировано 11,46 тыс. кв. м., улучшены жилищные условия 736 граждан. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», до конца 2023 года в новые квартиры из аварийных домов переедут более 1,2 тысячи жителей. О том, что в Ульяновской области с опережением выполняют программу переселения граждан из аварийного жилья, в октябре 2022 года заявил председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин:

«Я думаю, в следующем году мы выполним ускоренную программу, осталось переселить 1,5 тысячи человек, и начнём расселять дома, признанные аварийными уже после 2017 года. Президент сказал, что реализация программы будет продолжена, сейчас эта тема обсуждается достаточно активно. Обязательно рассмотрим вашу заявку и будем учитывать изменение стоимости квадратного метра. Как мы знаем, Минстрой Российской Федерации официально пересмотрел нормативную базу, поэтому удорожание необходимо будет компенсировать».

По информации Министерства ЖКХ и строительства Ульяновской области, с начала 2019 года из аварийного жилья переселили более двух тысяч человек, что составляет 127% от плана. По расселенной площади план выполнен на 103%, расселено 31,8 тысячи кв. м жилья. Из запланированных к расселению по этапу ускоренной реализации 20,5 тысячи кв. м. законтрактовано 7,5 тысячи кв. м, что составляет — 36,4%.

В городе Новомосковске Тульской области 9 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония вручения ключей от 16 квартир 39 участникам программы, которые переезжают из аварийного жилья в новый дом №10 по Рязанскому шоссе.

«Я от души поздравляю вас с этим замечательным событием. Надеюсь, что переезд в светлые, комфортные и благоустроенные дома станет новым хорошим этапом вашей жизни», — подчеркнул принявший участие в мероприятии глава администрации муниципального образования Алексей Бирюлин.

По информации министерства строительства Тульской области, кроме того, в настоящее время в Новомосковске ведется строительство еще четырех многоквартирных домов по улице Рудничной.

Отметим, Тульская область стала первым регионом страны, подавшим дополнительную заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения в соответствии с принятым решением Правительства РФ финансовой поддержки на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. 10 ноября 2022 года данная заявка была одобрена правлением ППК «Фонд развития территорий». Регион получит средства и строительство жилья в Новомосковске будет продолжено.

Также Тульская область вошла в число субъектов РФ, которые планируют выполнить ускоренными темпами программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между регионом и Фондом ЖКХ подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым Тульская область взяла на себя обязательство завершить программу досрочно — до конца 2023 года.

На днях торжественная церемония вручения ключей от новых квартир 39 семьям, ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде состоялась в городе Нелидово Тверской области.

«Сегодня в нашем муниципальном образовании знаменательное событие — мы вручаем ключи от новых квартир: 39 семей — 85 человек — станут новоселами. Пусть в этом доме будет всегда тепло и уютно, и, конечно же, отовсюду слышится звонкий детский смех. Живите дружно. Мирного неба над головой, благополучия на новом месте и долгих счастливых лет в родных стенах», — https://fondgkh.ru/news/v-gorode-nelidovo-tverskoy-oblasti-v-novye-kvartiry-pereezzhayut-85-zhiteley-avariynykh-domov/?sphrase_id=114838 поздравил новоселов глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.

Многоквартирный дом №20 на улице Куйбышева соответствует современным требованиям энергоэффективности. Во всех жилых помещениях, предоставленных гражданам, выполнена чистовая отделка, установлены электрические плиты, водонагреватели, сантехника. Придомовая территория полностью благоустроена: установлены детская площадка с игровым комплексом, скамейки под специальными навесами, организованы велопарковки.

Кроме того, рядом с новостройкой возводится еще один 48-квартирный дом, квартиры в котором предназначены для 120 граждан — участников программы расселения аварийного жилья. Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован на 2023 год.

В начале ноября 2022 года счастливыми обладателями новых квартир в замен аварийных стали жильцы 10-этажного дома №29 по Целинному переулку в Томске. Первых новоселов в торжественной обстановке поздравил исполняющий обязанности мэра города Томска Михаил Ратнер:

«Искренне поздравляю вас. Очень рад вручить вам долгожданные ключи от нового жилья. Пусть в ваших квартирах царят уют и согласие. Для города это тоже очень важное событие, ведь здесь будут проживать 200 семей, которые переезжают из аварийных домов, расположенных во всех районах города».

Как сообщало ИА, благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», более полумиллиона человек за шесть лет переселят за счет государства из аварийных домов в новое жилье.

Создан механизм признания дома аварийным: он признается таковым региональными или федеральными властями, после того как специалисты организаций, у которых есть государственное разрешение на проведение экспертных работ, обнаруживают в здании деформацию или повреждение несущих конструкций.

За I квартал 2022 года уже получили новое жильё более 70 тыс. человек из аварийного. По поручению президента сейчас формируется новая программа расселения.