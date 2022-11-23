Глава минюста Молдавии сообщил о возвращении кишинёвского аэропорта в собственность государства

Кишинёв, , 14:00 — REGNUM Кишинёвская апелляционная палата в ходе заседания 23 ноября оставила без изменений решение суда о расторжении договора концессии кишиневского аэропорта с компанией Avia Invest. Об этом 23 ноября сообщил в соцсети Twitter министр юстиции республики Сергей Литвиненко.

Аэропорт Кишинева Airport.md

«Международный аэропорт Кишинёва возвращается в собственность государства — решение Кишинёвской апелляционной палаты, принятое только что», — написал глава минюста.

Он добавил, что решение было окончательным и теперь подлежит исполнению. При этом на сайте Avia Invest сообщили, что продолжат добиваться отмены расторжения договора в Высшей судебной палате Молдавии. Если и там откажут, то компания будет требовать вернуть инвестиции.

Напомним, Avia Invest получила кишинёвский аэропорт в концессию в 2013 года. За это она обязалась платить 1% от доходов воздушной гавани. В 2019 году молдавское правительство начало оспаривать сделку в суде.

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