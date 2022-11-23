Москва, 23 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Госдуме назвали опасным проведение эксперимента по подмене образов реальных личностей фантомами.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

«Сегодня на Западе проводится кампания по подмене образов реальных личностей — фантомами, обманками. Так под лозунгами гуманности попирается сама суть истинного гуманизма. Считаю это очень опасной тенденцией!» — отметила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) в телеграм-канале.

Она также назвала эксперимент жутким.

Парламентарий обратила внимание на сообщения СМИ о том, что Массачусетский технологический институт (MIT) разрабатывает технологию «цифрового бессмертия». В рамках проекта запущен эксперимент под названием «Дополненная вечность», в котором приняли участие 25 добровольцев. Среди участников — пациенты с неизлечимыми заболеваниями, давшие согласие на анализ своих аккаунтов. Дело в том, что среди участников есть специалисты высокого класса, которые хотели быть «оцифрованными» таким образом».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авторы «Дополненной вечности» признают, что на текущем уровне развития технология информации из социальных сетей недостаточно для того, чтобы точно воссоздать манеру общения реального человека или вынести экспертное суждение от его имени.