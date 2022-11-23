Шольц заявил, что энергетическая безопасность ФРГ в зимнее время обеспечена

Берлин, , 13:52 — REGNUM ФРГ хорошо подготовилась к будущей зиме, обеспечив себе энергетическую безопасность. Об этом 23 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время дебатов в бундестаге.

Олаф Шольц Andreas Gerhold

По словам Шольца, действующие немецкие власти контролирует нынешний энергетический кризис в стране.

«Я упомянул заполненные газохранилища, терминалы по приему сжиженного природного газа, новые контракты на поставку, перезапуск угольных электростанций, продолжение работы атомных электростанций — всё это означает, что этой зимой энергетическая безопасность Германии гарантирована», — сказал он.

Также канцлер ФРГ отметил, что энергетическая безопасность страны в данный момент обеспечена и потому немецкое правительство «отважно изменило направление».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Германия предлагала киевскому режиму сдаться.