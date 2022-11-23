* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

kropekk_pl Убийство

В ответ на недавнее решение США относительно валютных резервов Афганистана Центральный банк под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что это решение «несправедливо», не учитывает необходимые стандарты, иммунитет и прозрачность. Об этом сообщает газета «8 Собх».

«Валютные резервы Центрального банка являются собственностью народа Афганистана и в течение многих лет использовались для поддержания денежной стабильности, укрепления финансовой системы и содействия торговле со всем миром», ― подчеркнули в финансовой организации.

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«Решение Соединённых Штатов относительно создания фонда в Швейцарии и перевода туда части валютных резервов Афганистана и их распределения на несвязанные цели без учёта необходимых стандартов иммунитета и прозрачности. Несправедливо», ― отметили в банке.

По мнению банка, решение США, которое было принято без присутствия афганских представителей и участия этой финансовой организации, неприемлемо.

«Эти деньги принадлежат народу Афганистана, они должны быть доверены народу, и он должен ими распоряжаться», ― заявил журналистам официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Напомним, ранее правительство Швейцарии подтвердило, что совет директоров Швейцарского трастового фонда для замороженных активов Афганистана провёл первое заседание в Женеве.

Швейцарский трастовый фонд для замороженных активов Афганистана был создан для «получения, защиты и распределения активов на благо афганского народа». Но фонд пока не уточнил способ и время выплат.