Москва, 23 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Госдуме обыски в помещениях Киево-Печерской лавры назвали давлением, шантажом и преследованием.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

СБУ в рамках «акции устрашения» нашли при обысках в помещениях Киево-Печерской лавры «пророссийскую литературу», которую, как утверждают киевские силовики, использовали при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для «пропаганды «русского мира».

«Так что нашли? Какая литература сегодня в Киеве под ярлыком «пророссийской»? Библия? Вся классика, с Пушкиным и Гоголем? Или российская Конституция? Или реальная история Второй мировой войны?» — задает вопросы в телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он также обратил внимание на то, что все «сенсационные находки» готовились заранее — сразу же после заявления СБУ в Верховную раду внесли законопроект о запрете на Русской православной церкви и религиозных организаций, которые входят в ее состав или признают подчиненность ей.

«И это вряд ли совпадение. В чистом виде — давление, шантаж и преследование. Гонения на неугодных в духе нацистов. И какое оправдание теперь выдумают кураторы в Госдепе США, где всегда ратовали за свободу вероисповедания?» — возмущен Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлениям спецслужбы преступного киевского режима в помещениях православной церкви на территории б. УССР (УПЦ) якобы была обнаружена «пророссийская литература». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обыскам в Киево-Печерской Лавре нет оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима.