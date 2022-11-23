Манчестер, Великобритания, , 13:46 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Хосеп Гвардиола Thomas Rodenbücher

Отмечается, что новое соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграл 11 трофеев, в том числе четыре чемпионата Англии, Кубок Англии, два Суперкубка Англии, четыре Кубка лиги. В 2021 году «Манчестер Сити» играл в финале Лиги чемпионов, где уступил «Челси» (0:1).