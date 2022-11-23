Премьер Израиля проведёт совещание с силовиками после теракта в Иерусалиме

Тель-Авив, Израиль, , 13:51 — REGNUM Премьер-министр Израиля Яир Лапид созвал военных и руководителей спецслужб на совещание после взрывов в Иерусалиме. Об этом сообщает 23 ноября канцелярия главы правительства.

Иерусалим Walkerssk

Оперативное совещание началось в 12:00 (13:00 мск) в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве.

Лапид обсудит произошедшее с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом, главой Совета по национальной безопасности Эялем Хулатой, генеральным инспектором полиции Яаковом Шабтаем, главой Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Роненом Баром и заместителем начальника Генштаба армии Амиром Барамом.

После совещания председатель израильского правительства сообщит о ситуации лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, получившему мандат на формирование нового кабинета министров по итогам досрочных парламентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 ноября в Иерусалиме произошли два взрыва у автобусных остановок. По разным данным, пострадали от 14 до 18 человек, один из пострадавших скончался. Предположительно, взрывы были терактом.

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