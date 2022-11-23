Дамаск, 23 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Турецкие войска проводят обстрелы курдских формирований в Сирии, сообщает 23 ноября арабский телеканал al-Mayadeen.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

По информации СМИ, под огнём оказались позиции преимущественно курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF). Удары наносятся с помощью артиллерии и авиации в районах приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы.

Журналисты уточняют, что располагают данными о пострадавших в результате ударов.