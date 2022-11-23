al-Mayadeen: Турция наносит удары по курдским отрядам SDF в Сирии
Дамаск, 23 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Турецкие войска проводят обстрелы курдских формирований в Сирии, сообщает 23 ноября арабский телеканал al-Mayadeen.
ResoluteSupportMedia
Военнослужащий армии Турции
По информации СМИ, под огнём оказались позиции преимущественно курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF). Удары наносятся с помощью артиллерии и авиации в районах приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы.
Журналисты уточняют, что располагают данными о пострадавших в результате ударов.