Киевские нацисты обстреляли село Устинка в Белгородском районе Белгородской области

Белгород, , 13:40 — REGNUM Село Устинка в Белгородском районе Белгородской области было обстреляно со стороны киевских боевиков. Об этом 23 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков указал, что, согласно предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал, однако повреждено одно частное домовладение и линия электропередачи, в результате чего сёла Устинка, Лозовое и Нечаевка остались без электроснабжения.

«Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается», — заключил губернатор области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев («Единая Россия») рассказал, что Министерство обороны России проведет 23 ноября очередной обмен военнопленными с киевским режимом по схеме 35 на 35.