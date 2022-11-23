Спикер Госдумы Володин предложил гарантировать студентам-медикам жилье и место работы

Москва, , 13:37 — REGNUM Врач не должен из-под палки поехать в регион и лечить людей, нужно создавать условия для студентов-целевиков на начальном этапе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Давайте создавать условия на начальном этапе и отбирать ребят, которые будут понимать, у них общежитие гарантировано, у них есть заработная плата, у них уже есть конкретное место работы, они будут проходить практику в этом медицинском учреждении. Это все должно быть им гарантировано», — сказал парламентарий.

Володин отметил, что также надо записывать в обязанности руководителям регионов, чтобы они уже с момента зачисления студента — будущего врача его включали в программу по обеспечению жильем.

«Студент медицинского учреждения должен понимать, где это жилье, какое жилье, но есть гарантия, что он его получит сразу, как только завершится процесс обучения в медицинском вузе. В этом случае у нас ситуация поменяется», — уверен Володин.

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