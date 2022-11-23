В Южной Корее сообщили о сокращении внешнего долга до $639 млрд

Сеул, , 13:42 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение внешнего долга, который во втором квартале достиг рекордной отметки на фоне опасений по поводу растущей экономической неопределенности. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на конец сентября 2022 года внешний долг Южной Кореи составил $639 млрд, что на $23 млрд меньше, по сравнению с тремя месяцами ранее.

Спад показателя связан с сокращением краткосрочных внешних заимствований местных банков и долгосрочного долга правительства и центрального банка.

Известно, что краткосрочный долг страны сократился на $12,9 млрд, а долгосрочный — на $10,1 млрд.

Общие внешние активы Южной Кореи сократились на $29,6 млрд.