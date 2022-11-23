Москва, 23 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Молдавские власти специально решили оставить часть поставляемого Россией природного газа на территории бывш. УССР. Об этом заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Его слова 23 ноября приводят молдавские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он рассказал, что решение было принято из-за тёплой погоды. По причине высоких температур на улице российский газ не был востребован, в связи с чем власти Молдавии решили оставить его «на хранение» в сетях, подконтрольных киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Молдавии рассказали, что «оседающий» на территории бывш. УССР газ был оставлен там на хранение в качестве резерва.