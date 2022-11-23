Джелалабад, Афганистан, 23 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар неизвестные убили священнослужителя. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Улем по имени маулави Гульбеддин был застрелен в местности Куштел уезда Спингар.

Источники добавляют, что этот священнослужитель-салафит был освобождён из тюрьмы после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили СМИ об этом инциденте.

Следует отметить, что в Нангархаре и ранее убивали улемов из-за принадлежности к салафитам.