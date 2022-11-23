Москва, 23 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России проведет 23 ноября очередной обмен военнопленными с киевским режимом по схеме 35 на 35. Об этом рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Сегодня Министерство обороны России проводит очередной обмен военнопленными — 35 на 35», — проинформировал Саралиев в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, более 600 военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР) предположительно захвачены в плен киевскими боевиками, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.