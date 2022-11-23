В автоавариях в Афганистане за восемь месяцев погибли 700 человек

Кабул, , 13:31 — REGNUM За последние восемь месяцев в дорожно-транспортных происшествиях в Афганистане погибли по меньшей мере 700 человек и более тысячи человек получили ранения. Такую статистику обнародовало управление дорожного движения Афганистана, сообщает телеканал Afghanistan International.

Авария Debbie Waumsley

Ведомство заявило, что в основном в ДТП попадают пассажирские автобусы и легковые автомобили.

Согласно статистике департамента, за последние восемь месяцев в Афганистане зафиксировано около 1,6 тыс. ДТП, в результате которых погибли 700 человек, в том числе 72 женщины и 182 ребёнка. При этом отмечается, что количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

Плохое качество дорог, превышение скорости и невнимательность водителей являются основными причинами автоаварий в стране.

Напомним, 21 ноября, в Международный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, ООН объявила, что ежегодно в мире в ДТП погибает более 1,3 миллиона человек.