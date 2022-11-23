Херсон, 23 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Бойцы чеченского полка «Север» провели успешную спецперацию на херсонском направлении. Потери ВСУ составили около 200 человек живой силы и несколько единиц транспортных средств. Об этом сообщил 23 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видеокадры с места события.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«В результате необдуманных действий враг понёс тяжёлые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Среди уничтоженных военнослужащих ВСУ имеются наёмники, отметил глава Чечни. При этом потерь в полку «Север», командовал которым Хасмагомед Магомадов («Гроза»), нет, отметил Кадыров, зато захвачено большое количество трофейного вооружения.

Точной даты проведения спецоперации на херсонском направлении Кадыров не назвал, однако отметил, что представляет «свежие кадры» с места проведения спецоперации.