Москва, 23 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, по состоянию на 12.30 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,04%, до $89,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire Нефтепровод

«Опубликованные вчера данные от Американского института нефти показали очередное недельное сокращение запасов.

Сегодняшняя информация от минэнерго США может подтвердить тенденцию и оказать нефти дополнительную поддержку. Сегодня ожидается оглашение потолка цен на российскую нефть в рамках ограничений G7.

Впрочем, Минфин США уже вывел из-под ограничений часть поставок из России в страны, не имеющие выхода к морю. Также расходы на транспортировку и страхование не будут включаться в обозначенный ценовой потолок.

Ограничение также не будет распространяться на продукты нефтепереработки, если она была произведена в третьих странах. Это несколько снижает риски усиления дефицита нефти.

Однако в настоящий момент растут цены на газ в Европе, где ещё до начала зимы приступили к отбору газа из хранилищ, что также поддерживает спрос на нефтяную альтернативу. Нефть может вернуться в зону выше $90 за баррель», — предполагает эксперт.

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