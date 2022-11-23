Москва, 23 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Ввести наказание за запрет пропаганды традиционных семейных отношений предложила депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Duma.gov.ru Нина Останина

Останина посетовала на то, что профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить при обсуждении во втором чтении законопроекта о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола ее поправку о наказании за воспрепятствование пропаганде традиционных семейных отношений.

Кроме того, по ее мнению, чрезвычайно важно введение уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ.

«Когда люди уже единожды получили административное наказание, понимали бы, что уголовное наказание неотвратимо». Тот есть, речь идет не о том, чтобы сразу было уголовное наказание сроком до пяти лет, а о том, что если в течение года они были подвержены уже административному штрафу, то следующим наказанием будет уголовное», — отметила парламентарий.

Ранее комитет Госдумы по информполитике поддержал ко второму чтению поправки, позволяющие Роскомнадзору блокировать в интернете пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола, изменения также вводят запрет на продажу товаров в том числе и с ранее запрещенным контентом.

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