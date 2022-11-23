Москва, 23 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, по состоянию на 12:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,28%, до 60,51 рубля. Евро теряет 0,1%, сползая до 62,24 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Paul Wordingham Стрельба

«Российскую валюту продолжает поддерживать налоговый период, при этом, вероятно, на котировках валют сказывается изменение валютной структуры импорта.

Евро на российском валютном рынке смотрится сильнее, чем на мировом, где торгуется к доллару по курсу около 1,03. В целом на мировом валютном рынке относительное затишье — трейдеры ждут публикации протоколов последнего заседания комитета ФРС США по открытым рынкам, способных прояснить дальнейшие планы регулятора.

Из открытых же заявлений представителей американских монетарных властей следует, что, несмотря на то, что текущая ставка уже довольно сильно сдерживает экономическую активность, её повышение продолжится, возможно, даже выше 5%.

На ближайшем заседании рынок ожидает повышения на 0,5 процентного пункта. Такого же повышения ожидают и от Евроцентробанка, что означает, что отставание евро от доллара сохранится.

Рубль продолжает оставаться стабильным, чему, отчасти, будет способствовать финансирование дефицита бюджета путем наращивания заимствований в большей степени, чем распродажей резервов ФНБ», — пояснил эксперт.

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