Al-Mayadeen: ВС Турции обстреляли позиции курдских отрядов на севере Сирии
Турецкие военные обстреляли позиции курдских отрядов на севере Сирии, сообщили СМИ
Анкара,
23 ноября 2022, 13:27 — REGNUM Вооруженные силы Турции продолжили 23 ноября обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), передает телеканал al-Mayadeen.
«Турецкие ВС обстреляли артиллерией и с помощью авиации позиции SDF в районе приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы, есть сведения о раненых», — передает телеканал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начавшиеся военные операции в Сирии и Ираке являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности границ Турции.
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История вопроса
До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.
После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.
Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.