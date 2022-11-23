Анкара, 23 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции продолжили 23 ноября обстрелы позиций преимущественно курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF), передает телеканал al-Mayadeen.

Dzkk.tsk.tr ВМС Турции

«Турецкие ВС обстреляли артиллерией и с помощью авиации позиции SDF в районе приграничных городов Амуда, Кахтания, Камышлы, есть сведения о раненых», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начавшиеся военные операции в Сирии и Ираке являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности границ Турции.

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