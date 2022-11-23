Лондон, 23 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Сбои в работе корабельных двигателей происходят из-за повышения температуры воды в мировом океане, считают в ВМС Великобритании. Об этом сообщает 23 ноября газета The Daily Telegraph.

Royalnavy.mod.uk Корабли ВМС Великобритании

Куратор по вопросам борьбы с климатическими изменениями в британском минобороны генерал-лейтенант Ричард Ньюджи пояснил, что при высоких температурах морская вода, которая должна охлаждать двигатели, создаёт «эффект термоодеяла». Из-за этого двигатели выходят из строя.

«Особенно это проявляется в аномально жаркие дни, когда температура достигает 38-40 градусов», — отметил Ньюджи.

Он добавил, что из-за таяния ледников уровень мирового океана поднимется на десять метров, а порты Великобритании могут оказаться не готовы к этому. Так, из-за подъёма воды пострадал порт Стэнли — административный центр Фолклендских островов.

Эксперты полагают, что потепление сократит для британского флота возможности проведения учений. В качестве примера приводят Кипр, где у Британии размещён военный контингент. В районах, где климат умеренный, количество непригодных для учений дней вырастет на 75-100% к 2040 году.

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