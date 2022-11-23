Дамаск, , 13:25 — REGNUM Удары турецкой армии по северным районам Сирии являются нарушением международного права, заявил 23 ноября заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

Он назвал происходящие события нападением и нарушением суверенитета.

«Они осуждаются и являются явным нарушением международного права и нарушением суверенитета Сирии, ее территориальной целостности», — сказал Сусан в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что у Анкары есть право навести порядок вдоль границ страны.