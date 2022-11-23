Дамаск, 23 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Удары турецкой армии по северным районам Сирии являются нарушением международного права, заявил 23 ноября заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

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Он назвал происходящие события нападением и нарушением суверенитета.

«Они осуждаются и являются явным нарушением международного права и нарушением суверенитета Сирии, ее территориальной целостности», — сказал Сусан в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что у Анкары есть право навести порядок вдоль границ страны.