Смоленск, 23 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский совершил несколько звонков семьям мобилизованных жителей региона и лично выяснил, как решаются проблемные вопросы. Об этом он сам 22 ноября сообщил на своей странице в «Вконтакте».

admin-smolensk.ru губернатор Смоленской области Алексей Островский

«Сделал несколько контрольных звонков членам семей мобилизованных, которые на протяжении последнего месяца обращались с теми или иными вопросами в Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Цель — лично удостовериться, что их просьбы отработаны в полном объеме либо находятся в стадии практической реализации. Считаю это принципиально важным и в ходе проведения тематических совещаний на постоянной основе обозначаю профильным чиновникам и главам районов приоритетную задачу — ни одно такое обращение не должно остаться без обратной связи и последующего решения. Регулярно обсуждаю эту проблематику с руководством социального блока», — написал глава региона.

В частности, губернатор позвонил жительнице посёлка Хиславичи, которая ранее обращалась с просьбой о содействии в трудоустройстве. Она уже работает в одном из муниципальных предприятий, кроме того, оформила документы для освобождения от платы за детский сад для маленькой дочери. Женщина рассказала, что единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей семья получила.

Также Алексей Островский позвонил супруге одного из мобилизованных, проживающей в Смоленске. Ранее она обращалась в центр поддержки по вопросу предоставления бесплатных горячих завтраков сыну-школьнику.

«Хочу напомнить, что эта региональная мера соцподдержки для членов семей мобилизованных была введена нами в середине октября и пользуется повышенным спросом. По словам Олеси Михайловны, получив консультацию от специалистов Центра, она подала соответствующее заявление в отделение соцзащиты населения Промышленного района города Смоленска, которое было оперативно рассмотрено. Вопрос уже решен», — уточнил губернатор.

Глава региона также созвонился с жительницей Рославльского района, чьего сына мобилизовали. Женщина является инвалидом 1-й группы и ранее обращалась в центр поддержки по поводу ремонта фонаря недалеко от дома и заготовки дров на зиму.

«Дрова уже привезли. Вопрос с освещением пока не решен. С контроля его не снимаю. Попросил Валентину Александровну проинформировать меня, когда фонарь отремонтируют. Надеюсь, это в определенной степени простимулирует организацию-исполнителя оперативнее отреагировать на заявку», — написал Алексей Островский.

Губернатор подчеркнул, что намерен продолжить практику подобных звонков.