Вашингтон, 23 ноября 2022, 13:22 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поднялся на восьмое место в рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории. Об этом 23 ноября сообщается на сайте организации.

Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре на турнире Bellator 288 и стал новым чемпионом в лёгком весе. Он впервые вошёл в топ-10 рейтинга.

На счету Нурмагомедов стало 16 побед в 16 боях в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем бою он победил Кристофера Гонсалеса.

Рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории:

  1. Патрисио Питбуль.

  2. Вадим Немков.

  3. Эй-Джей Макки.

  4. Ярослав Амосов.

  5. Райан Бейдер.

  6. Джонни Эблин.

  7. Серхио Петтис.

  8. Усман Нурмагомедов

  9. Гегард Мусаси.

  10. Рауфьон Стотс.