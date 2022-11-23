Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов поднялся на восьмое место в рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории. Об этом 23 ноября сообщается на сайте организации.

Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре на турнире Bellator 288 и стал новым чемпионом в лёгком весе. Он впервые вошёл в топ-10 рейтинга.

На счету Нурмагомедов стало 16 побед в 16 боях в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем бою он победил Кристофера Гонсалеса.

Рейтинг Bellator вне зависимости от весовой категории: