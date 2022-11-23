Шесть человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в Вирджинии
Шесть человек погибли в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии США
Вирджиния, США, 23 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. При стрельбе в магазине Walmart в штате Вирджиния в США погибли шесть человек. Такие данные привела полиция американского города Чесапик, передаёт 23 ноября ТАСС.
Paul Wordingham
Стрельба
В сообщении города Чесапик в Twitter говорится, что 22 ноября произошла стрельба в Walmart. Погибли посетителей магазина и злоумышленник, открывший огонь.
Расследование подробностей происшествия продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в США в помещении магазина Walmart произошла стрельба.
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