Вирджиния, США, 23 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. При стрельбе в магазине Walmart в штате Вирджиния в США погибли шесть человек. Такие данные привела полиция американского города Чесапик, передаёт 23 ноября ТАСС.

Paul Wordingham Стрельба

В сообщении города Чесапик в Twitter говорится, что 22 ноября произошла стрельба в Walmart. Погибли посетителей магазина и злоумышленник, открывший огонь.

Расследование подробностей происшествия продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в США в помещении магазина Walmart произошла стрельба.

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