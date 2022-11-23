Власти Сербии и Италии договорились о развитии политических и экономических отношений

Белград, , 13:19 — REGNUM Власти Сербии выступают за то, чтобы Италия больше присутствовала в Балканском регионе, а также за развитие сербско-итальянских политических и экономических отношений. Об этом 23 ноября заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Антонио Таяни.

Ивица Дачич Österreichische Außenministerium

«Сербия выступает за большее присутствие Италии в регионе и готова к дальнейшему развитию отношений между двумя странами», — сказал он.

Также Дачич отметил, что приезд Таяни в Белград станет сильным импульсом для развития отношений двух стран, которые нужно развивать.

«Сербия готова к дальнейшему развитию двусторонних отношений, начиная с политической сферы, заканчивая экономическими отношениями, развитием нашего внешнего товарооборота и дальнейшим увеличением итальянских инвестиций в Сербию», — добавил глава МИД Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в ходе своей встречи с послом США в Белграде Кристофером Хиллом президент Сербии Александр Вучич заверил его, что сербские власти привержены к диалогу с Приштиной.