Ватикан, 23 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск обратился с приветственным словом к игрокам чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре.

Agência Brasil Папа Римский Франциск

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«Я хотел бы поприветствовать игроков, болельщиков и зрителей, которые с разных континентов следят за чемпионатом мира по футболу в Катаре», ― сказал понтифик 23 ноября во время коллективной аудиенции на площади Святого Петра.

Он также выразил надежду на то, что международный турнир «поможет укреплению братства и мира между народами».

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не сыграет в матчах мундиаля, поскольку в марте Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила команду от стыковых матчей за право участия в турнире.

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