Киев, , 13:16 — REGNUM В Киеве может пройти эвакуация части жителей из-за проблем с электроснабжением, заявил мэр города Виталий Кличко.

Виталий Кличко ВАДИМ ЧУПРИНА

В интервью немецкому изданию Bild он рассказал, что зимой при худшем сценарии киевским властям придётся организовать эвакуацию части городского населения.

«Нам приходится отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, иначе система будет перегружена», — рассказал Кличко о ситуации в Киеве сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Киева следует приготовиться к худшей зиме со времён Второй мировой войны, заявил мэр Виталий Кличко.