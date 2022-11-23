Белград, 23 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 ноября прибыл с официальным визитом в Сербию. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«В белградском аэропорту Никола Тесла в честь президента Азербайджана был выстроен почётный караул», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии встречи участвовал сербский президент Александр Вучич.

Стоит отметить, что Азербайджан стремится развивать сотрудничество с Сербией в различных направлениях. Алиев в августе общался по телефону с Вучичем по данному вопросу.